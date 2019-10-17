Ракетный катер открыл огонь в Японском море

Сегодня ракетный катер "Р-79" соединения охраны Тихоокеанского флота провел тренировку в Японском море. Он отработал серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

Корабль условного противника имитировал морской артиллерийский щит. "Р-79" открыл по нему огонь из 76-миллиметровой артиллерийской установки Ак-176.

- Во время учения по отражению атаки воздушного нападения огонь по имитированной воздушной цели также велся из этой универсальной артиллерийской установки, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

После этого экипаж корабля отработал порядок действий при нанесении удара крылатыми ракетами без фактического применения оружия.

Юлия Гарднер