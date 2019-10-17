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17.10.2019
Вестник Мордовии

Турбовинтовой старожил Ил-18Е поступит в свердловский транспортный полк ЦВО

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Источник изображения: Фото: function.mil.ru

Пассажирский дальнемагистральный турбовинтовой лайнер Ил-18Е поступит на вооружение авиации ЦВО. Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа.

Сообщается, что самолет до конца текущего месяца прибудет в транспортный авиационный полк округа. Часть дислоцируется в Свердловской области.

Как ожидается, самолет будет задействован для доставки оперативных и рабочих групп командования ЦВО в зоне ответственности округа в ходе проведения различных учений и тренировок.

Четырехдвигательный Ил-18Е является пассажирским самолетом, способным летать на расстояния от 3000 до 6500 км без промежуточных посадок. Его крейсерская скорость 600-650 км/ч. Данный самолет зарекомендовал себя как один из самых надежных и безопасных.

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