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17.10.2019
Lenta.ru

Россия подготовится "закупорить" Балтийское и Черное моря

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / Wikimedia

Военно-морской флот (ВМФ) России проведет модернизацию десантных кораблей на воздушной подушке (ДКВП), которые, согласно "Известиям", превратятся в "корабли звездных войн".

Газета, ссылаясь на Минобороны, пишет, что обновление предполагает, в частности, оснащение ДКВП современной автоматизированной системой управления (АСУ), которая позволит в режиме реального времени управлять средствами поражения и десантом.

Первыми модернизировать планируется ДКВП "Мордовия" проекта 12322 "Зубр", которые среди прочего должны оснащаться современными навигационными комплексами, оружием и средствами связи.

Говоря о таких кораблях, бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов отметил, что "Зубры" могут развивать скорость до 120 километров в час. "Им не нужен подготовленный берег на случай высадки. ДКПВ сам может выйти на сушу и моментально десантировать личный состав и технику. Такие характеристики сделали их идеальными кораблями, как говорят на флоте, первого броска", — сказал специалист.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил, что в советские времена "кораблям такого типа отводилась важная роль по захвату Датских и Черноморских проливов", что позволило бы "закупорить Балтийское и Черное моря". "От военно-морской базы в Балтийске Калининградской области до Дании корабли могли дойти всего за несколько часов, что давало возможность провести молниеносную и неожиданную атаку", — отметил комментатор.

В декабре 2011 года "Известия" со ссылкой на источник в штабе ВМФ писали, что флот перестанет покупать корабли проекта 12322 "Зубр", место которых займут, в частности, катера динамического и нединамического типа поддержания на плаву, предназначенные для использования, например, на вертолетоносцах типа Mistral.

В настоящее время ВМФ располагает двумя ДКВП проекта 12322 — "Мордовией" и "Евгенийм Кочешковым", приписанным к Балтийскому флоту (БФ). Данные корабли, считающиеся наиболее габаритными в мире ДКВП, способны доставить на необорудованное побережье 3 танка общей массой до 150 тонн или 10 бронетранспортеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Продукция
Зубр
Мистраль (Mistral)
Проекты
12322 Зубр
БФ
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