Упали доходы от продажи американского оружия

Примерно на $200 млн упала выручка от продажи американского вооружения за рубежом, сообщает Reuters.

Отмечается, что за 2019 фискальный год, который в США закончился 30 сентября, выручка от продажи вооружения другим государствам составила $55,4 млрд. Годом ранее аналогичная сумма составила $55,6 млрд.

При этом существенно изменилась картина источников заказов: на 33% выросло число заказов, оформленных напрямую через представительства Минобороны США.

Отметим, заказы на вооружение в США принимают двумя способами. Первый - прямые коммерческие продажи, когда фирма-производитель напрямую договаривается с иностранным правительством. Второй - когда правительство обращается в представительство Министерства обороны США при посольстве.

Вне зависимости от способа получения заказа, он должен быть одобрен правительством США, пишет ИА Красная Весна.