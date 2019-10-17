Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок

Подразделения связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской области, получили по гособоронзаказу два новейших автоматизированных подвижных командных пункта АПЕ-5К.

Как сообщила пресс-служба ЦВО, это первые образцы такой техники в войсках округа. Ранее в 2019 году 2-я общевойсковая армия в Поволжье получила пять единиц АПЕ-5.

"Новейший комплекс АПЕ-5К на базе автомобиля КамАЗ в отличие от предшественников позволяет существенно повысить производительность и эффективность работы должностных лиц путём улучшения возможностей процесса сбора, обработки и передачи информации, проведения необходимых расчётов и моделирования в процессе выполнения боевых задач", - отметили в военном ведомстве

Впервые связисты армии покажут возможности новейших машин в рамках празднования 100-летия войск связи, которое будет отмечаться 20 октября.