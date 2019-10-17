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17.10.2019
ТАСС

NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и на Марс

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Источник изображения: © Владислав Павлов/ТАСС

В ведомстве заявили, что новые скафандры позволят ходить по поверхности Луны, а не прыгать

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило во вторник два новых скафандра, которые будут использоваться для полетов на Луну и на Марс. Демонстрация состоялась в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.


"Если мы вспомним поколение "Аполлон", то Нил Армстронг и Эдвин Олдрин прыгали по поверхности Луны, теперь же мы сможем по-настоящему ходить по поверхности Луны, и это очень большое отличие от предыдущего поколения", - рассказал директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Один из скафандров предназначен для использования на борту корабля Orion во время его запуска и возвращения на Землю, а второй - для исследования поверхности Луны, в том числе в условиях его южного полюса.

Представленные во вторник скафандры разработаны специально для лунной программы. При дальнейшем полете на Марс, как уточнили разработчики, будут использованы аналогичные костюмы с небольшими модификациями, чтобы они лучше подходили для марсианских условий.

Новая лунная программа

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis ("Артемида"). Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1), предусматривающий непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год.

На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет космического ведомства дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд, которые будут выделены на финансирование деятельности NASA в 2020 финансовом году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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