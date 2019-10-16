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16.10.2019
РИА Новости

Помощник зампреда СФ: Британии интересна концепция по Персидскому заливу

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Здание посольства Великобритании в Москве
Здание посольства Великобритании в Москве.
Источник изображения: © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Британский посол в Москве Лори Бристоу заинтересовался российской концепцией безопасности в Персидском заливе, заявил помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Ситуация в районе Персидского залива в последнее время осложнилась из-за нескольких инцидентов с торговыми судами и после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"На прошлой неделе ко мне запросился посол Великобритании в Москве именно по этому вопросу. Мы встречались с ним, и он сказал, что Великобритания заинтересовалась нашей концепцией безопасности", - заявил Бакланов на круглом столе "Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ: взаимное сотрудничество и региональная безопасность".

В июле Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В МИД РФ документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Меры, предложенные Москвой для укрепления безопасности в регионе, касались отказа от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создания в регионе демилитаризованных зон, установления "горячих линий", обмена информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.

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