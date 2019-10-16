Войти
16.10.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В Польше до конца года будет разработана новая стратегия национальной безопасности

429
0
0
Военнослужащие ВС США и Польши
Военнослужащие ВС США и Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

В начале октября решением премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сформирована межведомственная группа, задачей которой является выработка проекта новой стратегии национальной безопасности государства. Согласно распоряжению главы правительства, документ должен быть представлен в совет министров до конца 2019 года.

Руководителем группы назначен один из заместителей министра обороны, его заместителями – заместители министров иностранных и внутренних дел. Также в состав группы вошли представители практически всех министерств, а также агентств внутренней безопасности и разведки в ранге начальников управлений или отделов.

Для разработки проекта стратегии предусмотрено привлечение представителей администрации президента Польши, сейма, сената, других государственных, общественных и научных организаций, а также различных экспертов по вопросам национальной безопасности.

В ходе работы группы будут формироваться рабочие подгруппы, а также готовиться аналитические документы, доклады, исследования с целью обоснования положений новой стратегии.

Действующая стратегия национальной безопасности была утверждена 5 ноября 2014 года, предыдущая – в 2007 году. После рассмотрения проекта новой стратегии премьер-министром она будет представлена на утверждение президенту Польши.

Текст документа публикуется в открытом доступе на правительственных ресурсах сети Интернет. Действующая стратегия представляет собой 54-страничный документ, состоящий из четырех разделов.

Ожидается, что в новой стратегии не подвергнутся изменениям положения о том, что основой безопасности Польши является ее членство в европейских и евроатлантических структурах, а также тесные союзнические отношения с США. Вероятнее всего, польское руководство по-прежнему будет поддерживать реформы в государствах «Восточного партнерства» и способствовать укреплению их связей с ЕС и НАТО.

Очевидно, что ряд положений действующей стратегии будут скорректированы с учетом изменений в международной обстановке, произошедших за последние пять лет. Это, в первую очередь, коснется вопросов взаимоотношений Польши с США, значительно укрепившихся в последние годы. Также, вероятно, будут пересмотрены положения, раскрывающие стратегию развития взаимоотношений с Российской Федерацией в свете развития украинского конфликта.

В целом, приходится констатировать, что даже в концептуальных документах, утверждаемых правительством и президентом Польши, просматривается ее полная зависимость во внешнеполитических вопросах, а также в сфере обеспечения безопасности, от НАТО, ЕС и США. Принятием подобных документов польское руководство сознательно ограничивает свои возможности проводить самостоятельную политику на международной арене, делает государство «вассалом» западного сообщества.

Последствия такой политики – это предоставление свой территории для расширения военного присутствия США и НАТО в Восточной Европе, заключение невыгодных контрактов на закупку американского сжиженного газа и истребителей F-35 и другие решения, делающие Польшу заложником политики Запада.


Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
Проекты
NATO
Евросоюз
ИТ
Похожие новости
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
16.11.2016
Оккупация за 90 миллионов
29.06.2015
Финская «броня» пошла на Украину
12.07.2011
Реформа Вооруженных cил Украины: актуальность, международный опыт, национальные особенности и приоритеты
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.10 10:04
  • 25
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 16.10 10:04
  • 1
Войны будущего начинаются сегодня
  • 16.10 09:54
  • 8
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 16.10 09:46
  • 2
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 16.10 09:16
  • 1
На западе России обновили самые большие в мире пушки
  • 16.10 07:54
  • 1
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РЕЛЬСЫ СО СКЛАДА
  • 16.10 06:33
  • 2
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 06:24
  • 16
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 16.10 03:09
  • 1
Минобороны Украины хочет стандарты НАТО и "гарнi" ЗРК
  • 16.10 00:52
  • 5
В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы "Тор-М2У"
  • 15.10 23:46
  • 7782
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.10 23:43
  • 2
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 15.10 23:05
  • 26
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 15.10 22:08
  • 0
Россия сворачивает Морской старт из-за украинских ракет
  • 15.10 22:01
  • 6
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года