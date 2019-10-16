В Польше до конца года будет разработана новая стратегия национальной безопасности

В начале октября решением премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сформирована межведомственная группа, задачей которой является выработка проекта новой стратегии национальной безопасности государства. Согласно распоряжению главы правительства, документ должен быть представлен в совет министров до конца 2019 года.

Руководителем группы назначен один из заместителей министра обороны, его заместителями – заместители министров иностранных и внутренних дел. Также в состав группы вошли представители практически всех министерств, а также агентств внутренней безопасности и разведки в ранге начальников управлений или отделов.

Для разработки проекта стратегии предусмотрено привлечение представителей администрации президента Польши, сейма, сената, других государственных, общественных и научных организаций, а также различных экспертов по вопросам национальной безопасности.

В ходе работы группы будут формироваться рабочие подгруппы, а также готовиться аналитические документы, доклады, исследования с целью обоснования положений новой стратегии.

Действующая стратегия национальной безопасности была утверждена 5 ноября 2014 года, предыдущая – в 2007 году. После рассмотрения проекта новой стратегии премьер-министром она будет представлена на утверждение президенту Польши.

Текст документа публикуется в открытом доступе на правительственных ресурсах сети Интернет. Действующая стратегия представляет собой 54-страничный документ, состоящий из четырех разделов.

Ожидается, что в новой стратегии не подвергнутся изменениям положения о том, что основой безопасности Польши является ее членство в европейских и евроатлантических структурах, а также тесные союзнические отношения с США. Вероятнее всего, польское руководство по-прежнему будет поддерживать реформы в государствах «Восточного партнерства» и способствовать укреплению их связей с ЕС и НАТО.

Очевидно, что ряд положений действующей стратегии будут скорректированы с учетом изменений в международной обстановке, произошедших за последние пять лет. Это, в первую очередь, коснется вопросов взаимоотношений Польши с США, значительно укрепившихся в последние годы. Также, вероятно, будут пересмотрены положения, раскрывающие стратегию развития взаимоотношений с Российской Федерацией в свете развития украинского конфликта.

В целом, приходится констатировать, что даже в концептуальных документах, утверждаемых правительством и президентом Польши, просматривается ее полная зависимость во внешнеполитических вопросах, а также в сфере обеспечения безопасности, от НАТО, ЕС и США. Принятием подобных документов польское руководство сознательно ограничивает свои возможности проводить самостоятельную политику на международной арене, делает государство «вассалом» западного сообщества.

Последствия такой политики – это предоставление свой территории для расширения военного присутствия США и НАТО в Восточной Европе, заключение невыгодных контрактов на закупку американского сжиженного газа и истребителей F-35 и другие решения, делающие Польшу заложником политики Запада.

Николай Астровский