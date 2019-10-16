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16.10.2019
Российская газета

Главком Росгвардии устроил проверку своих частей и подразделений

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Бойцы Росгвардии во время учений
Бойцы Росгвардии во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Масштабными учениями завершается в этом году оперативная и боевая подготовка войск Росгвардии. Учения проходят с 15 по 17 октября. Войска будут тренироваться в отражении террористических атак.

Впрочем, в нынешних условиях понятия "террорист" и "вражеский диверсант" сливаются. И Росгвардия, как ее преемники - Внутренняя стража Российской империи, Внутренние войска МВД СССР и затем России, как и прежде, будут защищать особо важные промышленные, транспортные объекты и внутренний правопорядок в стране, в то время как армия и флот - оборонять внешние границы.

Чтобы эта красивая и правильная теория стала реальностью, главком Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поднял своих подчиненных по тревоге. Что важно, главный, так сказать, упор в этих учениях делался не на выучку рядовых бойцов - она и так на должной высоте. Сержанты и рядовые Росгвардии умеют быстро бегать, высоко прыгать, метко стрелять, метать ножи, драться саперными лопатками и ломать руками и головами толстые доски и кирпичи. Достаточно посмотреть хронику подготовки "краповых беретов".

В Росгвардии есть спецподразделения, различающиеся по выполнению задач и принципам подготовки. Что правильно. Это полицейский и войсковой спецназы. Войсковой спецназ - 19 отдельных разведывательных отрядов и отрядов специального назначения, знаменитый Центр специального назначения "Витязь". Именно они обезвреживают террористов.

В полицейский спецназ входят 123 отряда ОМОНа и 82 подразделения СОБРа. Это более 20 тысяч сотрудников. Именно они задерживают особо опасных вооруженных уголовников, обеспечивают безопасность массовых и спортивных мероприятий. И, разумеется, участвуют в контртеррористических операциях.

Однако на этот раз директору этой федеральной службы Виктору Золотову понадобилось проверить выучку своего командного состава.

Всем офицерам - от лейтенанта до генерала - по всей стране (на полигонах, разумеется) придется демонстрировать умение проводить марши на штатной технике, обеспечивать взаимодействие друг с другом (а это - самое сложное), быстро и без потерь уничтожать так называемые незаконные вооруженные формирования.

По сути Виктор Золотов устроил своим командирам всех степеней глобальный полевой экзамен.


Михаил Фалалеев

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Росгвардия
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Военные учения
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