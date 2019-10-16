Военные пустят ракету "Ярс" и ударят "Синевой"

ПГРК "Ярс" с РС-24 на имеющемся к настоящему моменту шасси.

В России стартовали стратегические командно-штабные учения "Гром-2019". По охвату территории, масштабам привлекаемых войск, а главное, значимости выполняемых военными задач они уступают разве что состоявшимся в начале осени стратегическим маневрам "Центр".

К нынешним учебным баталиям Генштаб привлек около 12 тысяч солдат и офицеров, 213 пусковых установок Стратегических ядерных сил, более сотни самолетов и вертолетов (в том числе пять дальних бомбардировщиков-ракетоносцев), а также полтора десятка надводных кораблей, пять подлодок, 310 единиц боевой и специальной техники. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, в рамках учений будет выполнено 16 пусков баллистических и крылатых ракет.

В рамках учений "Гром" будет выполнено 16 пусков баллистических и крылатых ракет

Ими военные должны поразить цели на полигонах Пембой в Республике Коми, Чижа под Архангельском и Кура на Камчатке. Для переброски сил и средств по воздуху генералы задействуют аэродромы Дальней, Военно-транспортной и Оперативно-тактической авиации. Отдельные эпизоды маневров разыграют на полигонах военных округов, Северного флота, в акваториях Баренцева, Балтийского, Черного, Охотского и Каспийского морей.

Главная цель, которую преследуют в Минобороны, - проверить эффективность управления нашей ядерной триадой, а также готовность Сил стратегического сдерживания гарантированно выполнить стоящие перед ними задачи.

Накануне Евгений Ильин из Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России дал понять, что маневры не несут угрозу другим странам. "Замыслом учения предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ России происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства, - объяснил генерал. - Учение "Гром-2019" направлено на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии. Сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран".

Ильин также уточнил, что все районы учения расположены на нашей территории, а пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех полигонах военных округов и Северного флота.

"Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура, - добавил генерал.

Стратегический "Ярс" оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, которые поражают цели на дальности до 11 тысяч км.

Морской "Синевой" вооружены атомные подлодки стратегического назначения. В зависимости от модификации каждая ракета может иметь четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый. При дальности полета до 8300 км отклонение "Синевы" от цели - не более 500 метров.

Юрий Гаврилов