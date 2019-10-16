Минобороны РФ опубликовало карту новой расстановки сил в Сирии

Российское Минобороны на своем сайте разместило интерактивную карту расстановки сил на севере Сирии в районе проведения турецкой военной операции "Источник мира" со всеми изменениями на сегодняшний день.

Источник изображения: Минобороны РФ

На карте, размещенной на сайте российского военного ведомства, отражена самая свежая информация на 17 часов по мск. времени 15 октября 2019 года. Российские военные отметили районы, ранее бывшие под контролем подразделений Сирийских демократических сил и курдских военных формирований, уже перешедшие под контроль сирийской правительственной армии. Согласно новых данных, под контроль Дамаска перешел город Манбидж, окрестности Табки, аэродром, три моста и две ГЭС.

Как ранее сообщалось, в настоящее время правительственные силы Сирии и наступающую турецкую армию при поддержке сирийской свободной армии ССА, разделяют патрули российской военной полиции, которые ранее прибыли в данный район.

Как уже сообщалось, сегодня ключевой населенный пункт Манбидж, контролируемый курдами, перешел под контроль правительственных сил на фоне наступления на него протурецкой группировки из ССА при поддержке турецкой армии. Кроме того, американский военный контингент покинул территорию своих баз в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль также заняты сирийскими правительственными войсками.

Между тем стало известно, что военнослужащие США, покинувшие свои базы на северо-востоке Сирии, будут размещены в соседних арабских государствах, таких как Ирак, Кувейт и, возможно, в Иордании. Речь идет примерно об одной тысяче американских военных.

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