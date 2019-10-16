Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта

Кристина Кук и Джессика Меир выйдут в космос 17 или 18 октября

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

"Это будет первый случай, когда в космосе будут работать две женщины, - отметила она. - Выход намечен на четверг или на пятницу, время будет уточнено. Ранее планировавшийся на 16 октября выход в космос астронавтов Эндрю Моргана и Джессики Меир отменен".

Ранее Морган и Мейр должны были продолжить работы по замене батарей на корпусе станции на новые литий-ионные батареи, а Кук и Меир должны были совершить выход в космос для продолжения этих работ 21 октября.

Однако теперь на сайте NASA размещено уведомление о том, что планы изменились: Кристина Кук и Джессика Меир проведут работы по замене блока системы энергопитания, который вышел из строя в минувшие выходные. Этот блок регулирует подачу электроэнергии в период, когда станция находится в тени Земли. Как отметили в NASA, МКС обеспечивают электроэнергией четыре секции батарей и неисправность блока не скажется на безопасности экипажа или на ходе научных экспериментов на борту МКС. В то же время из-за дефектного блока станция не получает дополнительного энергопитания с новых литий-ионных батарей, установленных во время двух предыдущих выходов в космос 5 и 11 октября.