На Черноморский флот поступят два гидрографических катера

До конца ноября Черноморский флот пополнится двумя новыми гидрографическими катерами, построенными в Нижегородской области. Об этом сегодня сообщил департамент информации Минобороны РФ.

- Два новейших больших гидрографических катера проекта 23040Г "Борис Козицкий" и "Борис Слободник" прибудут в конце ноября в Новороссийскую военно-морскую базу для завершения испытаний и включения приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в состав Черноморского флота, - говорится в сообщении ведомства.

Катер "Борис Слободник" будет базироваться в Севастополе, а "Борис Козицкий" - в Новороссийске.

Ранее ВМФ России уже получил два гидрографических катера проекта 23040Г - "Георгий Зима" и "Александр Евланов", которые несут службу на Балтийском флоте. Еще два таких судна ВМФ получит до 2022 года.

Справка "РГ"

Большие гидрографические катера проекта 23040Г строятся на заводе "Нижегородский теплоход" в городе Бор Нижегородской области. Они предназначены для навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, лоцманской проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей. Оборудование катеров позволяет вести высокоточную съемку рельефа дна и обследовать потенциально опасные объекты на глубинах до 400 метров, а также исследовать дно эхолотом на глубинах до 2000 метров. Длина катера составляет 33 метра, ширина - 6,8 метра, средняя скорость - 12,7 узла.

Юлия Крымова (Севастополь)