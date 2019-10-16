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16.10.2019
Российская газета

Сирийская армия перебрасывает Т-62М с "бровями Ильича" в Ракку

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Сирийская армия начала переброску тяжелой бронетехники в город Ракка.

В Сети появились фото и видео, запечатлевшие перевозку боевых машин на тралах. В колонне замечены средние танки Т-62М с дополнительной защитой, известной как "брови Ильича". До этого такие "шестьдесят вторые" активно применялись во время широкомасштабной антитеррористической операции в Идлибе.

Непривычным является то, что на танки нанесен песочный защитный камуфляж, ранее практически не встречавшийся на данной модификации. Поэтому вполне понятно, где этой технике предстоит сражаться. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, Ракка является перекрестком важных транспортных магистралей, и от нее сирийские войска могут быть переброшены в различные районы страны, в том числе богатые нефтью, которые в настоящее время контролируются курдами.

Поступившие на вооружение сирийской армии в конце 2016 года Т-62М хорошо зарекомендовали себя в ходе многочисленных боев. Благодаря усиленной бронезащите корпуса и башни они неоднократно выдерживали попадания противотанковых управляемых ракет, в частности американских TOW. Мощная 115-мм пушка считается идеальным средством огневой поддержки наступающих войск.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Продукция
BGM-71 ТOW
Т-62
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