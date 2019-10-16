Названа "ахиллесова пята" программы гиперзвукового оружия США

Один из ведущих промышленных экспертов в области гиперзвуковых технологий, Эрик Шерфф из Lockheed, утверждает, что самым большим испытанием для программы производства и развертывания наступательного гиперзвукового оружия США будет не сама технология.

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Портал Breaking Defense пишет о такой "ахиллесовой пяте" программы гиперзвукового оружия США как логистика поставок.

Проблемы развертывания промышленной базы затронули сразу несколько из наиболее перспективных проектов Пентагона. В первую очередь, конечно, это касается ударного истребителя F-35 JSF. До сих пор не улаженные вопросы организации заказа, производства и поставки запасных деталей привели к тому, что некоторые части были вынуждены заниматься так называемой каннибализацией: то есть снимать детали с самолетов и устанавливать их на другие, чтобы хотя бы часть авиапарка новейших малозаметных истребителей оказалась в строю. Похожие проблемы затронули и AGM-158 JASSM — программу массового производства американской высокоточной крылатой ракеты класса "воздух — поверхность".

Корпорация Lockheed Martin (LM), которая производит JSF и JASSM, знает об этих проблемах не понаслышке. Именно поэтому компания собрала форум, посвященный глобальной цепочке поставок: в котором приняли участие более 300 поставщиков со всего мира. Об этом сообщила вице-президент по стратегии и развитию бизнеса LM Рита Флаэрти.

Как Эрик Шерфф, так и Флаэрти не выявили каких-либо конкретных слабых мест в настоящее время: например, что есть только одна или две компании, способные изготовить ключевой компонент. Однако представители концерна дали понять, что Lockheed делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойный логистический поток техники, материалов и специалистов, необходимых для разработки и производства гиперзвукового оружия.

Lockheed задействована во всех трех основных программах США по разработке гиперзвуковых систем вооружения: армия, флот и ВВС используют различные пусковые установки для разгона ракет до нужных скоростей.

Программа может быть подорвана недостатком финансирования

Lockheed также участвует в программе HAWC (Hypersonic Air-Sreating Weapon Concept), которая является совместной попыткой Raytheon и Northrop создать гиперзвуковое оружие.

Northrop утверждает, что создала для этого проекта двигатель, элементы которого можно печатать на 3D-принтере и который использует обычное "военное" топливо. Обе компании заявили на Парижском авиасалоне, что их оружие полетит "в ближайшее время".

Между тем, Шерфф четко дал понять, что решение Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США значительно урезать бюджетный запрос администрации по гиперзвуку сильно ударит по подготовке промышленного производства программы "Оружие дальнего действия" и подорвет шансы подготовить необходимую базу к запланированной дате – 2023 году.