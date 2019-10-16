Литва просит НАТО разместить в стране комплексы ПВО

Лидеры Литвы ранее уже сообщали администрации Североатлантического альянса, что они осознают важность миссии Балтийского воздушного патрулирования и программы Расширенного передового присутствия НАТО, однако считают их неэффективными для сдерживания Москвы. На прошлой неделе это заявление еще раз прозвучало во время визита министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на военную базу Рукла, где размещены 550 немецких военнослужащих в рамках программы альянса.

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"Основа уже создана, но нам нужно что-то нарастить на эту основу, - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис 10 октября во время пресс-конференции с Крамп-Карренбауэр. – Содействие союзников крайне важно для нас сейчас". Были озвучены просьбы к функционерам НАТО о размещении систем ПВО на литовской территории.

Литовской министр также отметил, что командиры боевой группы НАТО в Литве запросили наземные средства ПВО, чтобы иметь возможность защитить свои подразделения.

Крамп-Карренбауэр заверила своего литовского коллегу, что Берлин по-прежнему сохраняет приверженность существующим миссиям. Однако любые решения об их расширении или усилении должны решаться в рамках всего альянса. Реформирование миссии воздушного патрулирования "могла бы стать" одним из будущих шагов.

Сами литовцы считают, что разница между нынешним состоянием миссии и её гипотетическим будущим заключается не только в терминах.

"В настоящее время миссия НАТО по воздушному патрулированию является миссией мирного времени, - сообщила пресс-секретарь министерства обороны Литвы изданию Defense News. – Необходимо создать соответствующие механизмы, чтобы превратить ее в миссию противовоздушной обороны в случае кризисной ситуации". По ее мнению, если начать такую подготовку прямо сейчас, "сдерживающие возможности НАТО в регионе значительно возрастут".

Однако когда речь заходит о наземных средствах ПВО, европейские страны-члены НАТО начинают чувствовать себя неуверенно. "Нам нечего разместить в странах Балтии", - говорит генерал-лейтенант в отставке Генрих Браус. Ранее он занимался планированием в офисе НАТО, теперь является аналитиком в берлинском научном центре "Немецкий совет по международным отношениям".

Даже уже существующие наши боевые группы не до конца укомплектованы.

Это является логичным последствием того, что последние 20 лет наземные средства ПВО были статьей расходов, которая урезалась в первую очередь. Конфликты в Косове и Афганистане не представляли для Европы угрозы с воздуха, рассказывает Браус. Только теперь инвестиции в эту сферу начинают понемногу расти, в том числе и в Германии, поскольку страны НАТО предпринимают меры в связи с разрывом ДРСМД.

Многолетний договор между США и Россией прекратил существование летом, после того как стороны обвинили друг друга в его несоблюдении. Договор запрещал размещение ракет средней дальности в Европе, и это, в свою очередь, освободило европейцев от необходимости создавать свой щит ПВО.

После Литвы министр обороны Германии поехала в Латвию, где также был поднят вопрос об усилении береговой обороны региона. "Мы считаем важной проблемы не только патрулирования воздушного пространства, но и ПВО и защиту наших берегов", - заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также он отметил, что безопасность Латвии зависит от того, выглядит ли альянс единым в глазах российских лидеров. "Это позволило бы избежать вооруженного конфликта на территории стран Балтии", - сказал Пабрикс.