Спецназовцы РФ и КНР отработали борьбу с террористами в лесу

В ходе активной фазы тактико-специального учения "Сотрудничество-2019" военнослужащие спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции КНР проводили специальную операцию по поиску и уничтожению условных террористов в горно-лесистой местности.

По легенде злоумышленники готовились освободить задержанных ранее главарей крупных террористических групп и захватить объекты инфраструктуры. Планировали также совершить теракт на гидроэлектростанции, сообщает пресс-служба ведомства.

Сводные группы спецназовцев совершили марш в район проведения учебной специальной операции на транспортно-боевых Ми-8, тактических багги "Чаборз", бронеавтомобилях "Тигр" и "Патруль" и приступили к поисково-разведывательным мероприятиям в восьми районах особого внимания, где предположительно находились базы террористов.

Для выполнения задачи использовались дроны.

В лесу бойцы последовательно обнаружили временные стоянки и базы условных террористов, схроны с оружием и боеприпасами, разминировали и досмотрели найденные объекты.

Активно отрабатывались вопросы управления подразделениями и взаимодействия между ними. Так, координаты обнаруженных баз и схронов условных террористов военнослужащие сводной группы передавали вышестоящий штаб для возможного нанесения артиллерийского удара, запрашивали огонь поддерживающей минометной батареи.

С первых минут проведения специальной операции руководители учения усложняли обстановку. Во время марша на колонну подразделения совершили нападение условные террористы. Далее на одной из баз спецназовцы нашли документ с информацией о месте и времени встречи главарей условных террористических групп. Бойцы постоянно входили в огневой контакт с условным противником и организовывали эвакуацию военнослужащих, "раненых" в ходе боестолкновений.

С наступлением сумерек спецназовцы двух стран перешли к засадным действиям, начали оборудовать позиции в базовом районе. Вечером и ночью с условными террористами продолжались перестрелки. Спецназовцы отразили все нападения и пресекли попытки условных злоумышленников прорваться через боевые порядки подразделений.