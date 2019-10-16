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16.10.2019
ЦАМТО

Войска ЦВО получили по гособоронзаказу новейшие командные пункты АПЕ-5К

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АПЕ-5
АПЕ-5.
Источник изображения: https://rusbitech.ru

ЦАМТО, 15 октября. Подразделения связи 2-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированные в Самарской области, получили по гособоронзаказу два новейших автоматизированных подвижных командных пункта АПЕ-5К.

Это первые образцы данной техники в войсках ЦВО, ранее в 2019 году 2-я общевойсковая армия в Поволжье получила пять единиц АПЕ-5.

Новейший комплекс АПЕ-5К на базе автомобиля "КамАЗ" в отличие от предшественников позволяет существенно повысить производительность и эффективность работы должностных лиц, путем улучшения возможностей процесса сбора, обработки и передачи информации, проведения необходимых расчетов и моделирования в процессе выполнения боевых задач.

Впервые связисты армии покажут возможности новейших машин в рамках празднования 100-летия войск связи, который будет отмечаться 20 октября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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