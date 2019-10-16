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16.10.2019
Российская газета

Российский ударный беспилотник "Охотник" изменит тактику авиации

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Использование тяжелого российского беспилотника "Охотник" в тандеме с истребителем Су-57 названо началом создания нового поколения боевой авиации.

К такому выводу пришел "Армейский стандарт". В публикации говорится, что состоявшийся недавно совместный получасовой полет самолета и дрона не относится к стандартной схеме "ведущий-ведомый".

"Действия обоих аппаратов были включены в общую, полностью сопряженную систему управления, наведения, целеуказания и боевого применения. Оба аппарата выполняли задачу в едином сетевом контуре", - подчеркивает автор материала. При этом дрон позволил отработать возможность повышения радиолокационной эффективности Су-57, а самолет выпустил ракеты по целям, не входя в зону действия средств ПВО условного противника.

Между тем эксперты отмечают, что подобная концепция ведения боевых действия с использованием беспилотных и пилотируемых аппаратов может изменить тактику воздушного боя. Это, к примеру, обусловлено тем, что снабженный мощным искусственным интеллектом дрон не ограничен перегрузками, которых не смог бы перенести пилот из плоти и крови.

"А значит, дрону ничего не помешает при полете, например, на сверхзвуке активно маневрировать как в стратосфере, так и в ближнем космосе", - поясняет "Армейский стандарт". При этом отмечается, что использование пилотируемых и беспилотных аппаратов в группе, где экипаж самолета становится командным пунктом для трех-пяти беспилотников, увеличивает их эффективность.

Совместный полет "Охотника" и Су-57 называется шагом в этом направлении. Также издание обращает внимание на тот факт, что беспилотник с одной стороны имеет унификацию с новейшим российским истребителем пятого поколения, а с другой - элементы истребителя шестого поколения, еще нигде не использовавшиеся. Поэтому даже в случае нарушения связи с оператором искусственный интеллект позволит дрону определить правильный алгоритм действий.


Руслан Мельников

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Россия
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ПАК ФА
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AI
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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