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16.10.2019
ЦАМТО

Нигерийская компания HIOSL заказала катера в Сингапуре

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ЦАМТО, 15 октября. Нигерийская компания HIOSL (Homeland Integrated Offshore Services Ltd) разместила заказ на поставку нескольких катеров Flex Fighter производства сингапурской компании Penguin Shipyards.

Катера предназначены для обеспечения безопасности перевозки персонала.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на HIOSL, катера будут поставлены в декабре 2019 года.

Катера длиной 40 м оборудованы баллистической защитой рулевой рубки, креплениями для пулеметов и щитами для стрелков. На борту могут разместиться до 12 сотрудников службы безопасности.

Для выполнения функции перевозки персонала Flex Fighter также поставляются с откидными сиденьями на 42 пассажира и грузовой палубой на 93 кв. м с поворотным краном. По заявлению компании, в число дополнительные функций, востребованных в условиях Гвинейского залива, входят мощные самоочищающиеся топливные фильтры, внешний монитор пожаротушения и электронная система управления подачей топлива FuelTrax.

HIOSL владеет флотом кораблей, включая суда снабжения, буксиры, патрульные катера и т.д. Например, в июле этого года компания Damen объявила, что передала HIOSL очередные два патрульных катера класса FCS-3307, "Гардиан-9" и "Гардиан-10", для обеспечения безопасности и поддержки компаний, осуществляющих добычу нефти и газа в Гвинейском заливе. Соглашение на поставку HIOSL первого корабля класса FCS-3307, "Гардиан-1", было подписано в 2013 году. Он был передан компании в 2014 году.

Поскольку суда являются частными, они не оснащены вооружением, но при выполнении конкретных задач на борту могут размещаться подразделения сил безопасности со стрелковым оружием. Тем не менее, корабли хорошо защищены. Мостик выполнен пуленепробиваемым, а бронированные подпалубные помещения защищают экипаж от обстрела.

HIOSL – одна из немногих частных охранных компаний в Нигерии, заключившая меморандумом о взаимопонимании с ВМС Нигерии по предоставлению услуг обеспечения безопасности.

Новые заказы на поставку катеров HIOSL заключила в период повышенной активности пиратов в регионе. Международное морское бюро недавно предупредило, что Гвинейский залив является одним из самых опасных районов в мире для судоходства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвинея
Нигерия
Сингапуp
Компании
Damen Shipyards
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