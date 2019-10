Опубликовано видео с новейшей бронемашиной Stryker A1 MCWS

General Dynamics Land Systems выпустила одноминутное видео о своей новейшей колесной боевой машине – Stryker A1 MCWS. В ролике показана работа 30-мм пушки, продемонстрировавшей в условиях полигона высокую точность при стрельбе на ходу.

Источник изображения: topwar.ru

Stryker A1 MCWS – это новое поколение бронетранспортеров Stryker Dragoon (ICVD), которые в настоящее время состоят на вооружении 2-го кавалерийского полка, расположенного в Европе. Обновлённая система уже готова к применению в подразделениях сухопутных сил и ВМС США. Пока же новейший Stryker вновь был представлен на выставке AUSA (Association of the U.S. Army) в Вашингтоне, где в этом году свои достижения в оборонной сфере демонстрируют сразу три подразделения General Dynamics.

Как утверждается, колёсная платформа Stryker A1, обеспечивает беспрецедентную живучесть против мин и самодельных взрывных устройств.

Машина оснащена двигателем мощностью 450 лошадиных сил, генератором переменного тока на 910 ампер и собственной локальной цифровой сетью. Данный бронетранспортёр, согласно распространенному мнению, является одним из самых универсальных, самых мобильных и безопасных во всем армейском парке вооруженных сил Соединенных Штатов.