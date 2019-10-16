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16.10.2019
Военное обозрение

"Для противодействия России и Китаю": США внедряют антенны для защиты сигнала GPS

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Пентагон разработал антенны, способные получать сигнал GPS даже в условиях постановки помех. Однако главным стал вопрос массового внедрения технологии и калибровки оборудования для тысяч платформ. Об этом сообщает издание Defense News.

Источник изображения: topwar.ru

BroadSim Wavefront

GPS фактически стал "золотым стандартом" спутниковой навигации и целеуказания. Однако современные средства РЭБ способны заглушить сигнал или подать ложный, введя получателя сигнала в заблуждение, которое может привести к летальным последствиям.

GPS, ГЛОНАСС, китайская Beidou играют огромную роль на современном поле боя. Без них трудно представить высокоточные боеприпасы, кораблям придется вернуться к традиционным методам навигации, а войскам – обнаружить точку, к которой необходимо следовать. Однако для истребителей – особенного 4++ и 5-го поколения, а также БПЛА – GPS является не простым удобством, а принципиально важной частью боевой системы.

Для противодействия России и Китаю

Пентагон, с недавнего времени рассматривающий борьбу против равного или превосходящего противника в качестве приоритетной – а таковыми вероятными врагами обозначены Китай и Россия – решил отреагировать на возможную проблему. Осознавая превосходство Москвы в сфере радиоэлектронной борьбы, военное ведомство, вместе с ВПК США, разработали систему, которая позволит истребителям получать сигнал GPS даже в условиях его глушения.

В основе будущей помехоустойчивой системы навигации и целеуказания лежат технологии создания антенны с управляемой диаграммой направленности в вертикальной плоскости или же CRPA. Принцип действия таких антенн в теории достаточно прост. Сигналы, приходящие на приемное устройство, обычно имеют разный вид за счет прохождения различного расстояния в атмосфере. Кроме того, в пути сигналы искажаются и приходят под разными углами. Все это позволяет проводить их селекцию, выделяя полезные, и ослабляя мешающие.

Все военные платформы следующего поколения стремятся использовать именно эти антенны. CRPA работают значительно эффективнее в неблагоприятных условиях.

- прокомментировал Тайлер Хохман, директор по продуктам Orolia Defense&Security, свое видение ситуации.

Главное - калибровка

Сам запрошенный армией продукт уже готов. Однако принципиально важным для Пентагона вопросом остается процесс внедрения технологии, которая должна быть установлена на тысячах платформ уже в ближайшее время. Военное ведомство США должно определить, работают ли технологии с платформами, которые Пентагон уже имеет или собирается приобрести в ближайшем будущем. И тут на первый план выходят современные программы моделирования и симуляции, способные откалибровать систему без отправки антенн в лабораторию.

На ежегодной конференции Ассоциации армии США, открывшейся 14 октября, компания Orolia продемонстрировала новый симулятор BroadSim Wavefront. По словам Хохмана, компания уже продала армии один такой симулятор и рассчитывает завершить поставку до конца года. Армия будет использовать симулятор для калибровки смонтированных и демонтированных систем связи следующего поколения.

Фирма утверждает, в третьем квартале военные заказы на решения в сфере т.н. эластичного (отказоустойчивого) позиционирования, навигации и синхронизации (PNT) почти утроились, поскольку армия США все больше внимания уделяет технологии противодействия спуфингу. Отказоустойчивость PNT предполагает, что ни один источник данных не может быть полностью достоверным, поэтому ответ заключается в их объединении в единое целое.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
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