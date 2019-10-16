Малые ракетные корабли решают большие задачи

МРК Балтийского флота "Серпухов", "Зеленый Дол" и "Мытищи" отразили нападение с воздуха и воды, после чего уничтожили на берегу объекты условного противника.

Согласно плану учений сначала МРК предстоял морской бой. С корабельным ордером им удалось справиться, используя ракетные комплексы "Калибр-НК". Кроме того, каждый экипаж продемонстрировал умение вести бой с одиночным кораблем.

Затем "Серпухов", "Зеленый Дол" и "Мытищи" с помощью своей ствольной артиллерии сообща отбили атаку авиации. После чего накрыли ракетами все назначенные береговые цели, расположенные на значительном удалении.

В ходе маневров малые ракетные корабли также отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)