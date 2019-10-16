S-97 Raider превратился в Raider-X

Для американской армии разработали новый разведывательно-ударный вертолёт. Вчера, 14 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Sikorsky официально презентовала Raider-X, созданный на базе S-97 Raider.

В Sikorsky презентовали Raider-X как участника программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), тогда как на базе ранее показанного SB>1 DEFIANT будет разрабатываться вертолёт для программы FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft). Обе эти программы являются частью масштабного проекта Future Vertical Lift (FVL), в рамках которого создаётся новое поколение вертолётов для американской армии.

Проморолик Raider-X

В Sikorsky указывают, что действующий прототип Raider-X уже развил скорость 207 узлов, и существуют возможности для её дальнейшего наращивания — демонстратор технологий X2 разгонялся до 250 узлов. При этом скоростных требований Минобороны США (не менее 180 узлов) Raider-X достигает в вертолётном режиме (без использования толкающего винта).

Согласно требованиям FARA, новый вертолёт должен развивать скорость до 205 узлов (380 км/ч), иметь боевой радиус в 250 км, а диаметр его несущего винта не должен превышать 12 м. Кроме того, военные выдвигают жёсткие требования к коммуникационным возможностям новой боевой машины, технологиям беспилотного полёта и умению работать с ведомой беспилотной авиацией.