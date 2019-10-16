"Похоже на отмазку": зачем Трамп ввел санкции против Турции

Трамп подписал указ о введении санкций против Турции

Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Турции. Целью документа, подписанного главой страны, является оказание давления на турецкие власти, чтобы они прекратили проведение военной операции на севере Сирии. В России считают, что санкции не приведут к ожидаемому результату, а действия Трампа обоснованы нежеланием получить новую порцию критики.

Вашингтон ввел санкции против Турции из-за начала военной операции в Сирии. Указ об этом подписал глава США Дональд Трамп.

"Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - цитирует РИА "Новости" заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Кроме того, американский лидер принял решение приостановить переговоры с турецким правительством о торговом соглашении, а также повысить до 50% ввозные пошлины на сталь.

Таким образом США надеются оказать давление на Анкару с целью прекращения военных действий в Сирии.

Член Совфеда России Франц Клинцевич полагает, что действия Белого дома не принесут ожидаемого результата.

"Думаю, что и в отношении Турции оно не сработает. Напротив, может только ожесточить ее, - считает Клинцевич. - Это, на мой взгляд, больше похоже на отмазку. Таким путем США надеются оправдать себя в глазах всего мира за то, что они "кинули" курдов".

С ним согласен и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Введение минфином США ранее анонсированных Трампом санкций против трех турецких министров и двух министерств, на мой взгляд, окончательно подтвердило то, о чем догадывались уже многие в мире: санкции являются инструментом внутренней, а не внешней политики США. Они не достигают номинально заявляемых целей... но в той или иной мере решают проблемы самого Трампа с его политическими оппонентами", - написал Косачев в своем фейсбуке.

Аналогичной точки зрения придерживается и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, Трамп вынужден был ввести санкции, чтобы не стать предметом критики.

"Реальной угрозы Турции от этих санкций не будет, никакого урона они ей не нанесут. Цель этих санкций - лишь успокоить общественное мнение в США и не более того", - сказал Джабаров.

Если же Вашингтон и дальше будет усиливать санкции против Анкары, то можно ожидать закрытия американской авиабазы Инджирлик на юге Турции, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Курды для Турции - это как в начале 90-х чеченские боевики для Российской Федерации, и важно [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану укрепить позиции своей страны в мусульманском мире. Я думаю, что никакие экономические санкции его пугать не будут, потому что на территории Турции есть "джокер", который, думаю, Эрдоган будет использовать, - это база Инджирлик", - цитирует слова депутата РИА "Новости".

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" в Сирии.

Атаки турецкой армии направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России).

Анкара направила войска в ту часть соседнего государства, где находятся формирования курдов, которых турки считают террористами. Подобными действиями Эрдоган намерен обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийских беженцев, которых Турция "не может бесконечно содержать".

Таким образом, Турция, зачищая территорию севера Сирии от курдских формирований, хочет создать так называемую зону безопасности, где и будут размещены сирийцы.

При этом для Вашингтона курды - союзники в борьбе с террористами "Исламского государства". Тем не менее, президент США Дональд Трамп предупредил, что американские военные не смогут защитить курдов в Сирии, поскольку войска его страны "в значительной степени" выведены из страны. Введенные Вашингтоном санкции и стали мерами для противодействия Турции.

Анна Юранец