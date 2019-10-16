Командующий ЛНА Халифа Хафтар: армии Ливии нужно оружие для борьбы с террористами

ЦАМТО, 15 октября. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар призвал снять международное эмбарго на поставку вооружений в эту арабскую страну и выразил надежду, что Россия будет этому способствовать.

"Нам нужно оружие для борьбы с терроризмом и охраны границ, предотвращения нелегальной миграции и контрабанды, защиты страны от любого нападения. Поэтому эмбарго на поставки вооружения национальной армии должно быть снято незамедлительно", – сказал Х.Хафтар в интервью "РИА Новости".

По его словам, отсутствие нового вооружения у ливийской национальной армии приводит к затягиванию конфликта. "Мир должен четко понимать то, что делает ливийская национальная армия. Продолжение эмбарго означает продление терроризма и войны, усугубление ее последствий. Если бы не эмбарго, то мы бы уже несколько лет назад покончили с терроризмом и не заплатили за это бы такую высокую цену", – сказал собеседник агентства.

Х.Хафтар выразил надежду на то, что Россия будет способствовать снятию эмбарго, но признал, что для этого потребуется консенсус международного сообщества. "Конечно, Россия может сыграть эффективную роль в отмене эмбарго на поставки вооружения, но для принятия такой резолюции необходимо большинство в Совбезе ООН, а также, чтобы не было применено право вето. Мы понимаем, что вопрос снятия эмбарго непростой и требует консенсуса международного сообщества", – цитирует "РИА Новости" командующего ЛНА.

В то же время, он отметил, что действующие в Ливии террористические группировки продолжают получать оружие, несмотря на действующие санкции.

"Надо отметить, что, несмотря на эмбарго, самое разное вооружение открыто, воздухом и морем доставляется террористическим группировкам и вооруженным формированиям в Ливии. Мы удивляемся, как мир позволяет это с одной стороны, а с другой – призывает к борьбе с терроризмом. Как мы можем бороться с терроризмом, когда для нас действует запрет на поставки оружия?", – сказал Х.Хафтар в интервью "РИА Новости".

При этом он сообщил, что ливийская армия продолжает использовать вооружение российского производства, которое нуждается в обслуживании и модернизации. "То вооружение, которым сейчас обладает ливийская армия, в основном российского производства. Оно было импортировано по контрактам за прошедшие десятилетия. Это вооружение устарело, нуждается в постоянном обслуживании, мы пользуемся услугами специалистов в этой сфере", – сказал собеседник агентства.

Как напоминает "РИА Новости", после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.