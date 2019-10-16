Проекты ещё двух вертолётов-разведчиков представлены на тендер армии США

Армия США в будущем может столкнуться с нелегким выбором при определении вертолета-победителя в тендере FARA на замену списанным разведывательным вертолетам OH-58D Kiowa Warrior. Очередной проект скоростного вертолета представила американская компания Karem Aircraft совместно с Northrop Grumman и Raytheon, передает "NPlus1" со ссылкой на Aviation Week.

проект вертолета-разведчика AR40 Источник изображения: Karem Aircraft, Sikorsky

Компания Karem Aircraft представила проект скоростного вертолета-разведчика AR40, в рамках которого предполагается создание машины с одним несущим винтом, имеющей в хвостовой части толкающий воздушный винт. Конструкцией предусмотрено боковое крыло, которое будет создавать часть подъемной силы в горизонтальном полете. Более подробной информации разработчики не приводят, заявляя, что скорость полета вертолета AR40 будет на 20 процентов больше указанной военными в требованиях к перспективным машинам.

Чуть ранее американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X, созданного с применением технологий прототипа S-97 Raider. Вертолет также представлен в рамках тендера FARA.

проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X Источник изображения: Karem Aircraft, Sikorsky

По заявлению разработчиков, новейший перспективный скоростной вертолет Raider-X сможет развивать скорость более 380 километров в час. Вертолет создан по соосной схеме с толкающим воздушным винтом. Корпус вертолета выполнен "граненым". Таким образом предполагается уменьшить эффективную площадь рассеивания. Кабина вертолета рассчитана на двух пилотов, сидящих рядом. Сзади кабины предусмотрено грузовое отделение, предназначенное для перевозки грузов или переброски десанта. Вертолет на 27% больше своего прототипа S-97.

Напомним. что армия США подписала соглашение с компаниями AVX Aicraft, Bell Helicopter, Boeing, Karem Aircraft и Sikorsky на создание скоростного вертолета-разведчика на замену списанным разведывательным вертолетам OH-58D Kiowa Warrior. Все участники конкурса должны будут защитить проекты новых вертолетов в 2020 году,