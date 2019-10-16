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16.10.2019
Военное обозрение

Российские тяжелые БЛА "Альтиус" и "Охотник" приравняют к самолётам

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Российские тяжелые военные беспилотники "Альтиус" и "Охотник" будут включены в реестр государственной авиации, что позволит им передвигаться по общим воздушным маршрутам, в том числе международным. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны разработало соответствующие поправки в Федеральные авиационные правила госрегистрации государственных воздушных судов. Согласно им беспилотники массой свыше 10 тонн будут регистрироваться в реестре государственной регистрации. Зарегистрированные БЛА получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а их операторов приравняют к командирам экипажей.

Речь в первую очередь идет о тяжелых беспилотниках: "Альтиус" сверхдальнего радиуса действия и тяжелый БПЛА "Охотник". После получения учетных опознавательных знаков, которые наносят на крылья и фюзеляж, Минобороны получит возможность перемещать их по общим воздушным коридорам, в том числе международным при соответствующей договоренности.

Как пояснили в военном ведомстве, такая регистрация позволит совершить перелет беспилотника своим ходом, например, в Сирию, через воздушное пространство других стран. Без наличия регистрации ни одно государство не запустит летательный аппарат на свою территорию.

У американских тяжелых беспилотников есть даже гражданский стандартный ответчик для полетов в международном воздушном пространстве. То есть они видны на всех гражданских радарах. Диспетчеры фиксируют, где и как летит аппарат. Так же будет организовано движение беспилотников и у нас после того, как их начнут регистрировать. Тот же "Охотник" — по сути, полноценный реактивный самолет. Он может летать и на гражданских эшелонах

- рассказал военный эксперт Антон Лавров.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Охотник-У
Проекты
БПЛА
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