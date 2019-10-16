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16.10.2019
Военное обозрение

Гиперзвуковой "Циркон" становится жизненно необходим для ВМФ России

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ВМФ России готовит новые летные испытания крылатой ракеты "Циркон", пишет Military Watch. Это оружие предназначено для борьбы с кораблями противника, способно развивать скорость до М=9 и маневрировать в полете, усложняя перехват. Дальность полета – ок. 1000 км. В этом отношении российская ракета уникальна. Схожие характеристики дальности показывает только китайское изделие YJ-100, однако оно имеет дозвуковую скорость.

Источник изображения: topwar.ru

В будущем в арсеналах флота "Циркон" дополнит другие ПКР. Самыми современными вооружениями российского ВМФ являются ракеты П-800 "Оникс" и 3М54 "Калибр" с разными скоростями и дальностями полета. Также сохраняется более старая ПКР П-700 "Гранит", поражающая цели на скоростях 2 М. Для своего времени это было революционно новое оружие, но теперь оно уступает современным образцам.

В сфере кораблестроения Россия делает ставку на легкие и средние боевые единицы с развитым вооружением. Примером этого является фрегат "Адмирал Горшков" (пр. 22350) – при водоизмещении 5400 т он несет пусковые установки с 72 ячейками для ракет разных типов. Ракетное вооружение такого корабля должно состоять из современных образцов разного назначения.

Источник изображения: topwar.ru

Фрегат проекта 22350. Фото: Минобороны РФ

Российский ВМФ не спешит развивать тяжелые платформы, такие как крейсера и эсминцы, но активно строит менее крупные корабли. Строительство фрегатов с передовыми ПКР становится асимметричным и эффективным ответом более крупным и многочисленным кораблям вероятного противника.

Для сравнения, британский эсминец "Тип 45" стоит ок. 1,3 млрд долл., имеет водоизмещение 9400 т и несет 48 ячеек для ракет. Американские эсминцы Zumwalt стоят порядка 7 млрд долл. При водоизмещении 16000 т они несут 90 ракет. Наиболее мощные ПКР Великобритании и США представляют собой современные модификации дозвуковой ракеты Harpoon с дальностью менее 300 км – и еще меньше в предыдущих версиях.

Преимущества "Циркона" перед таким вооружением очевидны. Одно лишь попадание ракеты в корабль при скоростях М=8 достаточно для его выведения из строя. Перехват такой ПКР современными средствами ПВО фактически невозможен. Таким образом, "Адмирал Горшков" и подобные ему корабли получают решающее преимущество перед основными представителями флотов третьих стран. Значение и перспективы таких ракет трудно переоценить – они становятся ключевой, жизненно необходимой составляющей ВМФ России.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагаемый внешний вид ракеты "Циркон"

Ожидается, что испытания "Циркона" завершатся в ближайшем будущем, и в начале двадцатых годов эта ракета поступит на вооружение. Она должна отличаться большой стоимостью, что повлияет на темпы производства и внедрения во флоте. В связи с этим новые ПКР будут размещать на наиболее совершенных и эффективных боевых кораблях, несущих службу вблизи зон возможного вооруженного конфликта.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
3М-54
Harpoon ПКР
Zumwalt
Адмирал Горшков
Гранит
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
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Минoбороны РФ
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22350
Type 45
ГЗЛА
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