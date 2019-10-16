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16.10.2019
Российская газета

Военные восстановили инфраструктуру в пострадавших от стихии регионах

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Источник изображения: Виталий Тимкив / Михаил Киреев

Армия вновь спешит на помощь жителям Дальнего Востока, пострадавшим от стихии. В Зейский район Амурской области срочно перебрасывают сводное инженерное подразделение, которому предстоит восстановить автомобильное сообщение с отрезанным водой поселком Октябрьский.

По данным пресс-службы Восточного военного округа, колонна специальной армейской техники, в состав которой включили понтонеров, сейчас совершает 700-километровый марш к месту восстановительных работ. Помимо расчистки трассы и подъездных путей, военным надо будет организовать переправу через реку Деп.

В штабе округа корреспонденту "РГ" объяснили, что в результате ее разлива возникла чрезвычайная ситуация. Поселок Октябрьский оказался отрезанным от других крупных населенных пунктов. Туда невозможно доставить уголь для отопления домов и служебных построек, продовольствие, бензин и солярку для автотехники, другие жизненно важные ресурсы. "Поэтому до конца октября планируется организовать переправу через реку с применением развернутого парома грузоподъемностью 60 тонн", - сообщили в пресс-службе ВВО.

Это будет далеко не первая в нынешнем году инженерная операция военных в пострадавших от стихии регионах России. Буквально на прошлой неделе в той же Амурской области армейские подразделения начали строить объездной путь после обрушения железнодорожного моста. А в столице Тувы - Кизиле открыли движение по автомобильному 320-метровому мосту через реку Большой Енисей, который возвели желдорбригады Центрального военного округа. Эту капитальную переправу, имеющую грузоподъемность до 60 тонн и более чем 7-метровую проезжую часть, теперь каждые сутки преодолевают до 4 тысяч автомобилей. На мосту также имеется дорожка для пешеходов.

В Веневском районе Тульской области недавно ввели в строй мост через реку Осетр. Его в короткий срок построили бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. На церемонию открытия переправы присутствовали глава региона Алексей Дюмин и замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал тогда напомнил, что мост через Осетр соорудили по приказу главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу, к которому за помощью обратился губернатор Тульской области. Стройку организовали в рамках тактико-специальных учений. Причем мост в Веневском районе стал для армейских спецов шестым по счету в регионе в этом году. "Все мостовые сооружения были построены с опережением графика", - уточнил замминистра.

Вот другой случай: по просьбе главы администрации Всеволожского района Ленинградской области саперы Западного военного округа навели временную переправу через реку Петлянка.

Ранее Дмитрий Булгаков так объяснил корреспонденту "РГ" участие служивых в подобных строительных и ремонтных работах : "В гражданском секторе свои подразделения задействуем только по решению министра обороны. Например, когда надо в каком-то регионе оказать срочную помощь местным властям. Так было в Абакане, где несколько лет назад мост смыло. Наши подразделения навели новый, он до сих пор стоит. В Сирии в течение суток мост через Евфрат перекинули, можно сказать, под огнем".


Юрий Гаврилов

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Минoбороны РФ
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Булгаков Дмитрий
Шойгу Сергей
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