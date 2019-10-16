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16.10.2019
Российская газета

Легкий и смертоносный: ВМФ России получит асимметричное преимущество

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Источник изображения: Денис Абрамов/РИА Новости

СМИ объяснили, как гиперзвуковая ракета "Циркон" радикально изменит соотношение сил ВМС США и ВМФ России.

Издание Military Watch Magazine заявило о первостепенной роли "Циркона" в модернизации ВМФ России. Поводом к статье послужила информация о подготовке крылатой ракеты к очередным испытаниям.

Автор напомнил о недосягаемых на сегодняшний день характеристиках "Циркона". Скорость, приближающаяся к 9 Махам, и прицельная дальность до 1 000 километров.

По мнению эксперта, Россия все больше внимания уделяет развертыванию легких, но при этом тяжеловооруженных кораблей. Яркий пример тому - сравнительно небольшой фрегат "Адмирал Горшков" водоизмещением 5400 тонн, который может принять на борт до 16 ракет "Циркон" и от 32 до 128 зенитных управляемых ракет (в зависимости от их дальности).

Суда, подобные "Адмиралу Горшкову", вооруженные самыми передовыми в мире противокорабельными ракетами, получат асимметричное преимущество над более тяжелыми кораблями противника.

Например, строительство британского эсминца типа 45 обошлось более чем в 1,3 миллиарда долларов. Его водоизмещение - 9 400 тонн, но при этом он имеет всего 48 вертикальных пусковых ячеек.

У американских эсминцев Zumwalt (стоимость более 7 миллиардов долларов) с водоизмещением почти 16 000 тонн - 80 пусковых ячеек.

Наиболее мощные противокорабельные ракеты, которыми располагают британские и американские военные корабли, это усовершенствованные варианты Harpoon. Даже в перспективных своих модификациях они будут иметь дальность до 300 км и низкие дозвуковые скорости.

Одного прямого попадания ракеты на скорости в 8 Махов достаточно, чтобы нейтрализовать даже самый крупный военный корабль. При этом "Циркон" не могут перехватить даже самые современные системы ПВО.

Автор напоминает, что согласно плану "Циркон" поступит на вооружение в начале 2020-х годов.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Harpoon ПКР
Zumwalt
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Type 45
ГЗЛА
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