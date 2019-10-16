Sikorsky показал "смертоносный" вертолет

Lockheed Martin / YouTube

Американская компания Sikorsky (входит в Lockheed Martin) представила проект малозаметного скоростного вертолета RAIDER X, который примет участие в конкурсе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Соответствующее видео летательного аппарата можно посмотреть на YouTube.

Вертолет, способный развивать скорость до 463 километров в час, выполнен по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части — такое же решение использует S-97 Raider, на основе которого разрабатывается RAIDER X. Подобно прототипу, фюзеляж RAIDER X состоит из композитных материалов, обеспечивающих радиолокационную малозаметность и легкость машины.

Как отмечается в пресс-релизе Lockheed Martin, RAIDER X объединяет большинство современных технологий, позволяющих обеспечить доминирование в "воздушном пространстве будущего". Издание Defence Blog называет вертолет "смертоносным".

В мае первый полет совершил вертолет Sikorsky HH-60W (Whiskey) Combat Rescue Helicopter (CRH).

В марте на аэродроме в Уэст-Пальм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant.