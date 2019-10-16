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16.10.2019
ЦАМТО

ВВС Филиппин восстановят 7 вертолетов UH-1 "Хью"

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Вертолет UH-1H
Вертолет UH-1H.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 15 октября. Военно-воздушные силы Филиппин намерены восстановить семь многоцелевых вертолетов UH-1 "Хью", используя запчасти, безвозмездно переданные Японией в начале 2019 года.

Как сообщило новостное агентство PNA (Philippine News Agency) со ссылкой на представителя ВВС майора Аристидеса Галанга, проведя ревизию хранящихся на складе запчастей и агрегатов, переданных Японией, инспекционная группа 205-го тактического вертолетного крыла пришла к заключению, что их будет достаточно для восстановления летной годности 7 вертолетов. В частности, ВВС получили лопасти несущего и хвостового винтов, привод хвостового винта и т.д.

По заявлению представителя ВВС, восстановление и обеспечение технического обслуживания вертолетов UH-1 имеет важное значение для выполнения таких задач, как оказание гуманитарной помощи и реагирование на стихийные бедствия, перевозка войск и грузов, ведение разведки.

Некоторое количество имеющихся запчастей будет использовано для обслуживания и повышения готовности к применению эксплуатирующихся вертолетов "Хью".

Как сообщал ЦАМТО, запрос на поставку запасных частей, которые позволят сохранить до 2020 года пригодность к полетам вертолетов UH-1, ВС Филиппин направили Японии в 2017 году. По имеющимся данным, в боевом составе ВВС имеется около 18 вертолетов UH-1, включая 14 UH-1H и 4 "Хью-2". Еще около 80 вертолетов UH-1 были списаны ранее.

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин и посол Японии Коджи Ханеда 7 ноября 2018 года обменялись нотами в отношении предоставления помощи в виде запасных частей и оборудования для технического обслуживания и ремонта филиппинских вертолетов UH-1H.

Церемонии передачи запчастей общей стоимостью 5,309 млрд. иен (около 2,5 млрд. филип. песо) состоялась 19 марта 2019 года на авиабазе "Кларк" (провинция Пампанг). Пакет включает конструктивные элементы планера, системы энергоснабжения, системы управления, несущие винты, гидравлические системы, электрические системы, приборы и вспомогательное оборудование.

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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Япония
Продукция
UH-1 Iroquois
Проекты
2020-й год
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