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16.10.2019
ЦАМТО

Авианосец "Викрамадитья" по-праву является гордостью индийского флота

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Авианосец "Викрамадитья"
Авианосец "Викрамадитья".
Источник изображения: INDIAN PRESS INFORMATION BUREAU/EPA/ТАСС

ЦАМТО, 15 октября. В российских СМИ появилась очередная статья, в которой автор пытается бросить тень на российско-индийское военно-техническое сотрудничество. На этот раз объектом нападок и очернения выбран авианосец "Викрамадитья", являющийся гордостью индийского флота.

Автор статьи одним "чохом" перечислил проблемы, которые имели место при модернизации ТАКР "Адмирал Горшков" в авианосец "Викрамадитья". Примечательно, что при перечислении проблем не была забыта ни одна мелочь. При этом об абсолютной уникальности этого проекта, не имеющего аналогов в мире, сказано буквально два слова.

В этой связи следует отметить, что такого рода информационные вбросы имеют явно целенаправленный характер и выгодны, прежде всего, основным конкурентам России на индийском рынке вооружений, среди которых следует упомянуть США, Францию, Израиль и Великобританию.

При прочтении материала возникает вопрос о том, зачем он написан, если все приведенные факты широко известны и их очередное муссирование спустя много лет выглядит, по крайней мере, странным. Да действительно, именно уникальность проекта обусловила ряд проблем, которые появились как при перепроектировании авианесущего крейсера в авианосец, так и при проведении самой модернизации корабля. Это неизбежно при любом столь масштабном и неординарном проекте, поэтому акцентировать на этом внимание некорректно. Особо следует отметить, что проектировщики учли все требования индийской стороны, что потребовало внесения в проект огромного количества изменений.

В настоящее время авианосец "Викрамадитья" является флагманом индийского флота и успешно решает задачи по предназначению в составе авианосной группы.

При этом основной задачей авианосца является доставка к месту проведения операции самолетов и вертолетов корабельного базирования. Все прочие функции, в том числе по прикрытию авианосца от средств воздушного нападения, решают корабли сопровождения в составе авианосной группировки. Что касается, средств обороны ближнего рубежа авианосца, то автору статьи следует напомнить, что индийская сторона сделала выбор в пользу корабельной системой ПВО "Барак-8" (LR-SAM), которую планировалось установить только после первого планового ремонта, что было связано с отставанием от графика разработки комплекса израильской стороной.

Индия еще в декабре 2012 года в жесткой форме потребовала от Израиля ускорить реализацию важнейших двусторонних проектов в области обороны, в том числе в рамках программ разработки двух зенитных ракетных комплексов общей стоимостью 130 млрд. рупий (около 2,4 млрд. долл.).

На то момент индийская сторона выразила озабоченность в связи с двухлетней задержкой разработки комплекса дальнего радиуса действия " Барак-8" (LR-SAM), начатого в декабре 2005 года. Стоимость программы LR-SAM для ВМС с дальностью стрельбы 70 км составляет 26,06 млрд. рупий. Проект был затянут, что привело к пересмотру смежных программ и, в частности, оснащению системой ПВО "Барак-8" авианосца "Викрамадитья".

Россия в лице "Севмаша" по контракту с индийской стороной взяла на себя проведение работ по дальнейшему обслуживанию авианосца. Это является гарантией того, что "Викрамадитья" будет готов к выполнению задач по предназначению в течение всего жизненного цикла.

В более широком аспекте необходимо отметить, что факт продолжающегося сотрудничества Индии и России в части фрегатов и подлодок, а также нацеленность Индии на привлечение российских судостроителей в гражданские проекты развития внутренних водных путей, служит неопровержимым доказательством удовлетворенности Нью-Дели сотрудничеством с Москвой.

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Страны
Великобритания
Израиль
Индия
Россия
США
Франция
Продукция
Barak-8
Адмирал Горшков
Компании
Севмаш
Проекты
22350
Авианосец
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