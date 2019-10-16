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16.10.2019
Военное обозрение

ЗРК "Тор-М2" войдут в систему ПВО Калининградской области

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Противовоздушная оборона Калининградской области будет усилена новейшими зенитными ракетными комплексами "Тор-М2". Установки поступят на вооружение до конца этого года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на российское военное ведомство.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщили в Минобороны, новейшие зенитные комплексы "Тор-М2" поступят на вооружение 22-го зенитного полка береговых войск Балтийского флота. Поступление ЗРК планируется уже до конца года. В системе глубокоэшелонированной противовоздушной обороны в Калининградском оборонительном районе, зенитным комплексам "Тор-М2" отводится роль комплекса прикрытия дальнобойных С-300В4 и систем средней дальности типа "Бук" от ударов противолокационных и крылатых ракет.

Комплексы "Тор-М2" гарантированно уничтожают противолокационные и крылатые ракеты, а также эффективно борются со средними и крупными беспилотными летательными аппаратами. Такие характеристики зенитных комплексов позволят надежно защитить комплексы ПВО дальнего и среднего радиуса действия от ракет, которые находятся в Польше

- заявил экс-замкомандующего войсками ПВО Сухопутных войск по вооружению — главный инженер войск ПВО СВ генерал-лейтенант Александр Лузан.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" является всепогодным комплексом ближнего боя. Он способен прикрыть стратегические объекты от крылатых ракет, ракет систем залпового огня, а также барражирующих боеприпасов и беспилотников. Это глубоко модернизированный комплекс семейства "Тор", отличающийся от предыдущих моделей применением новой ракеты 9М338К. Кроме того на боевой машине увеличен возимый боекомплект с 8 до 16 ракет. Дальность обнаружения воздушных целей - до 32 км, дальность поражения - до 15 км.

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Польша
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Продукция
Tор-М2
С-300
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