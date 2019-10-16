ДКВП проекта 12322 "Зубр" будут модернизированы

Министерство обороны приняло решение о проведении серьезной модернизации десантных кораблей на воздушной подушке (ДКВП). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

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Военные приняли решении об усовершенствовании десантных кораблей на воздушной подушке. По планам Минобороны, первым под модернизацию пойдет ДКВП "Мордовия" проекта 12322 "Зубр". В ходе усовершенствования корабль получит современные навигационные комплексы, на нем обновят вооружение, установят новые средства связи и управления, а также новейшую автоматическую систему управления (АСУ). Начало и сроки модернизации не называются.

В начале 1990-х годов в составе Военно-морского флота СССР было восемь ДКВП "Зубр", но после распада страны большая часть из них досталась Украине. В настоящее время в составе ВМФ России два МДКВП проекта 12322 — "Мордовия" и "Евгений Кочешков", входящие в состав Балтийского флота.

В конце июля прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что госпрограммой вооружений до 2027 года предусмотрено строительство десантных кораблей на воздушной подушке проектов 12322 "Зубр" и 12061 "Мурена". Строительство будет вестись на Хабаровском судостроительном заводе. По его словам, речь идет не о единицах, а о крупном заказе на ДКВП.

Корабль на воздушной подушке проекта 12322 типа "Зубр" имеет длину 57 метров и ширину 20 метров. Водоизмещение составляет 535 тонн, осадка — всего 2 метра. Он оборудован высокотемпературными газотурбинными двигателями, которые обеспечивают кораблю воздушную подушку благодаря четырём 2,5-метровым пропеллерам, а в движение его приводят ещё три винта с переменным углом атаки и диаметров 5,5 метра. Корабль способен развивать скорость в 70 узлов или 130 км/ч. "Зубр" может высадить десант на 78% берегов мира безо всякой подготовки, хотя десантные корабли с открывающимися носовыми аппарелями делают это лишь на 14% береговых линий. Судно способно доставить на побережье три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортёров с морскими пехотинцами. Кроме перевозки десанта, корабль может осуществлять установку минных заграждений и оказывать огневую поддержку десанту.