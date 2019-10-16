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16.10.2019
Lenta.ru

Российских "Охотников" пустят по миру

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Альтиус" и "Охотник" включат в реестр государственной авиации, также они получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, сообщили "Известиям" в Минобороны.

Таким образом, отмечает газета, дроны смогут перемещаться по международным воздушным маршрутам. Согласно информации издания, операторов данных БПЛА приравняют к командирам экипажей самолетов.

Газета напоминает, что "Альтиус" с размахом крыла 14 метров считается самым габаритным российским БПЛА, тогда как "Охотник" массой около 20 тонн — наиболее тяжелым.

В августе The Drive обратило внимание на то, что представленная на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) модель перспективного тяжелого ударно-разведывательного БПЛА "Охотник" отличается от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла.

В том же месяце Минобороны показало первый полет "Альтиус-У".

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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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