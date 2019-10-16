Британские "Молнии" на Queen Elizabeth

Британский флот вплотную приблизился к принятию в свой состав нового авианосца. Вчера, 14 октября, пресс-служба Королевского флота сообщила о том, что в ходе учений WESTLANT19 на палубу HMS Queen Elizabeth впервые сели британские истребители F-35B Lightning II.

В сентябре прошлого года авианосец HMS Queen Elizabeth уже "пускал" "Молнии" со своей лётной палубы, но тогда это были американские самолёты. Теперь же на авианосец прибыли британские истребители.

Истребители F-35B Lightning II на палубе авианосца HMS Queen Elizabeth Источник изображения: royalnavy.mod.uk

"Это ещё один шаг на пути к тому, чтобы ударная мощь Великобритании стала полностью действующей. Объединение британских "Молний" и HMS Queen Elizabeth открывает путь к самой современной в мире полностью интегрированной несущей силе", — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Корабль был достроен в 2016 году, а его приведение в полную боевую готовность запланировано на 2020 год. Авиакрыло "королевы" будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы -22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 -35B, экипаж — около 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.