Турция не у дел: США сдали Манбидж России

США передадут сирийский город Манбидж России

Россия возьмет под контроль сирийский город Манбидж, который ранее контролировали США, сообщают СМИ. По их данным, накануне американским военным дали сутки на то, чтобы уйти из населенного пункта. Сейчас он является предметом борьбы между турками и сирийским правительством.

Россия возьмет под свой контроль сирийский город Манбидж, заменив таким образом США в этом районе. Когда американские войска уйдут оттуда, в населенном пункте устроятся российские силы, пишет журнал Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона. Собеседник издания рассказал, что военные Соединенных Штатов, "которые больше времени провели в данном районе, помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны".

По его словам, 14 октября американским военным был установлен 24-часовой дедлайн на выход из Манбиджа. "По сути, это передача", - пояснил источник.

Он уточнил, что американцы должны максимально быстро разобраться со своим оборудованием в городе, сохранить как можно больше инвентаря и уничтожить технику, которую нельзя вывезти.

Манбидж был захвачен силами сирийской оппозиции в июле 2012 года. Два года спустя туда вторглись террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), для которых город был своего рода пропускным пунктом в Турцию. В июне 2016 года наступление на Манбидж начали поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (СДС), и к августу они полностью зачистили населенный пункт от сил ИГ.

В июне прошлого года генштаб ВС Турции сообщил, что в ходе переговоров в Штутгарте турецкие и американские военные согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований "Сил народной самообороны" (СНС) из Манбиджа. В начале сентября того же года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реализация дорожной карты Анкары и Вашингтона по Манбиджу выполняется не так эффективно, как должна. Позднее он указал на необходимость того, чтобы курдские формирования покинули этот населенный пункт.

Уже в этом году 14 октября турецкие военные вместе с Сирийской национальной армией (СНА) начали наступление на Манбидж,

сообщил телеканал Ahaber со ссылкой на источники. Эти сведения подтвердило агентство DHA. Как передавал Ahaber, турецкие военные, которые ранее пребывали в зоне безопасности на границе города, начали двигаться в сторону Манбиджа. По информации СМИ, из региона была слышна канонада.

Как утверждает DHA , военные готовились к этому наступлению с ночи. Корреспонденты агентства отправились к городу вместе с войсками, которые следовали из жилого района Джерабулус. Журналисты опубликовали видео с места событий: на кадрах военнослужащие перемещаются на автомобилях, танках и пешком.

Сирийское правительственное агентство SANA позже сообщило, что на фоне этих событий власти арабской республики решили направить войска на север страны, чтобы противодействовать Турции. По информации СМИ, войска будут "противостоять турецкой агрессии и защищать мирное население".

Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники среди курдов сообщал, что на своем пути армия президента Сирии Башара Асада не встречала сопротивления. Там утверждали, что военнослужащие без боя прошли все блокпосты и вошли в Манбидж, где и будут размещены. Журналисты также подчеркнули, что СНС и Дамаск достигли соглашения о вводе сирийских войск в Кобани.

В тот же день представители сирийского правительства и коалиции СДС провели переговоры на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия, сообщало агентство Reuters со ссылкой на курдский источник. Он не рассказывал о деталях диалога, но отметил, что стороны рассчитывают в процессе консультаций достичь прогресса в решении вопроса об операции Турции на сирийской территории. Собеседник агентства не исключил, что эти переговоры могут переместиться в Дамаск.

Турция 9 октября начала на северо-востоке Сирии операцию под названием "Источник мира", официальной целью которой является создание буферной зоны - защитного пояса для турецкой границы. Туда Анкара намерена вернуть сирийских беженцев.

В целом эта операция направлена против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса "Сирийские демократические силы"), которых Турция считает террористической группировкой.

При этом для Вашингтона они - союзники в борьбе с террористами "Исламского государства". Тем не менее, президент США Дональд Трамп предупредил, что американские военные не смогут защитить курдов в Сирии, поскольку войска его страны "в значительной степени" выведены из страны. Впрочем, Вашингтон все же предпринял шаги для противодействия Турции: ввел санкции против минэнерго и минобороны этой страны, их руководителей, а также министра внутренних дел. Кроме того, Трамп пообещал поднять до 50% пошлины на сталь из Турции, а также прекратить торговые переговоры с ней.

Лидия Мисник