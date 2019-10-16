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16.10.2019
ЦАМТО

Чехия приостановила поставки вооружений в Турцию

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ЦАМТО, 15 октября. Чехия с 14 октября приостановила поставки вооружений в Турцию. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

"Чехия немедленно приостанавливает действие всех экспортных лицензионных документов о поставке военных материалов в Турцию", – написал Я.Гамачек после совещания с участием премьера Андрея Бабиша и главы Минпромторга Карела Гавличека.

Перед совещанием Я.Гамачек сообщил журналистам, что экспорт вооружений в Турцию составляет около 130-140 млн. крон (около 5,6-6 млн. долл.) в год, отмечает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Чехия
Компании
Минпромторг РФ
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