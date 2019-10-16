Чехия приостановила поставки вооружений в Турцию

ЦАМТО, 15 октября. Чехия с 14 октября приостановила поставки вооружений в Турцию. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

"Чехия немедленно приостанавливает действие всех экспортных лицензионных документов о поставке военных материалов в Турцию", – написал Я.Гамачек после совещания с участием премьера Андрея Бабиша и главы Минпромторга Карела Гавличека.

Перед совещанием Я.Гамачек сообщил журналистам, что экспорт вооружений в Турцию составляет около 130-140 млн. крон (около 5,6-6 млн. долл.) в год, отмечает агентство.