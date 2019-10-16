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16.10.2019
ЦАМТО

Началась поставка систем активной защиты "Трофи" для ОБТ "Абрамс" ВС США

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Американский танк М1А2 SEPv2 Abrams из состава 2-го батальона 116-го кавалерийского полка (116-я кавалерийская бригада - по штатам бронетанковая Armored Brigade Combat Team - АВСТ) Национальной гвардии штата Айдахо во время учений в Национальном учебном ц
Американский танк М1А2 SEPv2 Abrams из состава 2-го батальона 116-го кавалерийского полка (116-я кавалерийская бригада - по штатам бронетанковая Armored Brigade Combat Team - АВСТ) Национальной гвардии штата Айдахо во время учений в Национальном учебном центре армии США в Форт-Ирвине (штат Калифорния), 13.06.2019.
Источник изображения: Mason Cutrer / Национальная гвардия Айдахо

ЦАМТО, 15 октября. Компании Leonardo DRS и Rafael Advanced Defense Systems Ltd. 11 октября объявили о выполненной в соответствии с согласованными сроками поставке командованию СВ США первых систем активной защиты (САЗ) "Трофи" для ОБТ "Абрамс".

Поставка первых систем является кульминацией многолетнего процесса их сертификации. Смешанная группа из специалистов заказчика и компаний США и Израиля совместно работали над адаптацией и интеграцией "Трофи". Поставка является первой в серии, которая в конечном итоге позволит оборудовать четыре бронетанковые боевые бригадные группы.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года командование СВ США заключило с американским подразделением Leonardo DRS контракт на поставку систем активной защиты "Трофи" для оснащения основных боевых танков M1A2 "Абрамс" версии SEPv2 (System Enhancement program version 2). Стоимость соглашения составила 193 млн. долл. Позднее были подписаны еще несколько контрактов на оснащение САЗ "Трофи" танков M1 СВ и КМП США.

Система "Трофи", разработанная израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems, выступающей технологическим партнером Leonardo DRS, обеспечивает защиту танков от широкого спектра угроз и информирует об источнике стрельбы для немедленного реагирования. Как заявлено, система обеспечивает высокий уровень эффективности, безопасность, отличается доступной стоимостью при закупке и эксплуатации.

По данным Rafael Advanced Defense Systems, с момента первого применения в 2011 году и по настоящее время установленная на танках "Меркава" Mk.3 и Mk.4, а также БТР "Намер" ВС Израиля САЗ "Трофи" обеспечила значительное количество перехватов угроз, сохранив жизнь экипажей и предотвратив повреждение платформ. Успешно пройдя более 4000 полевых испытаний, общая продолжительность эксплуатации "Трофи" превысила 500 тыс. часов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
M1 Abrams
Merkava
Namer БТР
Компании
Leonardo
Rafael
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