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16.10.2019
ЦАМТО

Корабль ПМО "Владимир Емельянов" совершил переход из Петербурга в Балтийск для завершения программы испытаний

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Построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) для ВМФ России морской тральщик "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) проекта 12700 выходит на заводские ходовые испытания..Кронштадт, 27.09.2019
Построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) для ВМФ России морской тральщик "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) проекта 12700 выходит на заводские ходовые испытания..Кронштадт, 27.09.2019.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 15 октября. Новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700, построенный для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, прибыл в Балтийск для завершения программы испытаний.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на плановом совещании по выполнению гособоронзаказа, состоявшемся в Адмиралтействе, заслушал доклад о ходе испытаний корабля ПМО "Владимир Емельянов" и графике строительства следующих кораблей серии этого проекта.

Планируется, что в текущем месяце корабль пройдет в акватории Балтийского моря второй этап заводских ходовых испытаний и в ноябре выполнит программу государственных испытаний, после чего до конца 2019 года будет принят в состав Военно-морского флота.Первый этап заводских ходовых испытаний корабль ПМО "Владимир Емельянов" отработал в акватории Финского залива.

Ранее, на рабочем совещании по строительству и испытаниям надводных кораблей для ВМФ России, которое состоялось в Адмиралтействе, Николаю Евменову было доложено о завершении первого этапа модернизации производственных мощностей Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), что позволит предприятию соответствовать графику строительства и передачи флоту ежегодно двух кораблей ПМО проекта 12700.

По словам генерального директора судостроительного завода Владимира Середохо, "второй этап модернизации и развития производственных мощностей завода позволит уже в ближайшей перспективе выйти на строительство 3 кораблей ПМО в год, что отвечает программе оснащения минно-тральных сил Военно-морского флота кораблями проекта 12700, обладающими самыми современными характеристиками".

Корабли противоминной обороны проекта 12700 строятся Средне-Невским судостроительным заводом по заказу ВМФ РФ. Они обладают самым большим корпусом из композитных материалов. Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом корабль может не входить в опасную зону – поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно. Для этого корабли ПМО проекта 12700 оснащены самыми современными техническими средствами, в состав которых входит безэкипажный противоминный катер, а также телеуправляемые и необитаемые автономные роботизированные подводные аппараты.

Планируется, что в период до 2030 года ВМФ получит в свой состав несколько десятков кораблей ПМО проекта 12700, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Владимир Емельянов
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