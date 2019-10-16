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16.10.2019
ЦАМТО

Уникальные тренажеры позволили стратегическим ракетчикам проводить командно-штабные тренировки в виртуальном режиме

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ЦАМТО, 15 октября. В РВСН создана система подготовки специалистов с широким использованием учебно-тренировочных средств, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.

Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий в различных ситуациях.

В интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных тренажерных комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс". Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые заведены в единую учебно-тренировочную сеть.

Это позволит военнослужащим отрабатывать на тренажерах не только задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные тренировки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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