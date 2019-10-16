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16.10.2019
Военное обозрение

Le Figaro: Россия стала главным судьёй и дирижёром в Сирии

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Крупное французское издание Le Figaro публикует материал, в котором даёт свою оценку происходящему в Сирии. В статье говорится о том, что ситуация в этой ближневосточной стране выглядит всё более запутанной.

Источник изображения: topwar.ru

Из материала:

В различных операциях на территории Сирии успели поучаствовать и частично участвуют сегодня Турция, США, Россия, Иран, ряд европейских стран НАТО.

При этом отмечается, что "самыми главными неудачниками" на сегодняшний день остаются курды.

Le Figaro пишет, что курды помогли разбить ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России), но при этом сегодня остались без своих главных союзников – США.

Напомним, что в одном из своих сегодняшних твитов Дональд Трамп заявил, что не намерен в военном плане защищать ни курдов, ни сирийскую границу, так как "события разворачиваются за 7 тыс. миль от США", и добавил, что поддержкой может заниматься кто угодно: "Россия, Китай или Наполеон Бонапарт".

Французская газета пишет о том, что в этой запутанной ситуации всё отчётливее проявляется роль Российской Федерации. Автор называет Россию "главным дирижёром в Сирии с 2015 года".

Le Figaro:

Россия постепенно приобрела роль дирижёра благодаря своей способности договариваться со всеми участниками процесса. В 2016 году сближение между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом привело к реальному повороту в конфликте, позволив Москве провести переговоры в рамках Астанинского формата. На практике русские выступают судьёй в Сирии - между Дамаском, Тегераном и Анкарой.

В том же материале напоминается, что на севере Сирии продолжают оставаться несколько сотен французских спецназовцев (в этом накануне признались в Елисейском дворце). Автор материала в Le Figaro пишет о том, что французские военнослужащие после вывода с севера Сирии американского контингента лишились не только военной поддержки, но и снабжения, которое осуществлялось через американцев. При этом вывод американских войск назван выводом "в пожарном и разрозненном варианте".

Напомним, что сегодня в западной прессе был опубликован материал, в котором заявлено о передаче американцами контроля над сирийским Манбиджем российской военной полиции.

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