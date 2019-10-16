Подразделения ВВО повоюют за получение почетного наименования "Ударное"

В Забайкальском крае более 5 тысяч военнослужащих мотострелковых, ракетных, артиллерийских, зенитно-ракетных соединений и соединений связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки и проведения учений, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие выполняют нормативы по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации, совершению маршей в заданные районы", - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что на завершающей стадии контрольной проверки с подразделениями будут проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Кроме того, на полигоны будет выведено около 700 единиц боевой техники. Помимо этого, запланировано выполнение электронных пусков ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер" и самоходных зенитных комплексов "БУК".

При проведении тактических учений для каждого соединения будут смоделированы ситуации, максимально приближенные к реальным с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

По результатам контрольной проверки каждое подразделение получит оценку боеготовности, а также сможет претендовать на получение почетного наименования "Ударное".