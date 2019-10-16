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16.10.2019
Военно-промышленный курьер

Турция попала в оружейную блокаду

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Чехии приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию. Об этом сообщают СМИ европейской страны со ссылкой на официальных лиц в чешском правительстве.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что предложит кабинету министров страны присоединиться к оружейному эмбарго против Турции, к которому ранее призвало руководство Евросоюза. По его словам, государства-члены ЕС должны эффективно координировать действия по снижению оружейных поставок в Турцию.

Согласно данным Министерства промышленности и торговли Чехии, в 2018 году поставки из республики оружия и боеприпасов в Турцию возросли в два раза по сравнению с 2017 годом. Сумма контрактов составила € 5,4 млн. Турецкая сторона закупает у Чехии, главным образом, стрелковое оружие калибра до 20 мм.

Ранее о решении приостановить реализацию оружейных контрактов с Анкарой заявили власти Германии и Франции.

Также стало известно, что и Великобритания пересматривает все лицензии на поставку вооружения в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии. Об этом сообщила газета Financial Times.

9 октября ВС Турции начали "антитеррористическую" операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. О начале операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

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