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16.10.2019
Военно-промышленный курьер

Вооружаться или мириться – Украина еще не определилась

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, как в теории можно разрешить конфликт в Донбассе без "формулы Штайнмайера".

В качестве альтернативы, по его словам, треть бюджета было необходимо направить на мобилизацию и армию, что негативно отразилось бы на зарплатах, пенсиях и медицинских страхованиях украинцев.

Как отметил Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента, "формула Штайнмайера" была разработана и согласована несколькими государствами. Эти меры не похожи на проводимую ранее Украиной политику, добавил министр.

Данная формула - "болезненный компромисс", признался Пристайко. Однако эти договоренности должны привести к миру, и поэтому важно их выполнить.

Известно, что "формула Штайнмайера" была предложена президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она предполагает особый порядок самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. 

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Германия
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