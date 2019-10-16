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16.10.2019
Военно-промышленный курьер

Россия поможет Саудовской Аравии стать ракетной державой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Москва и Эр-Рияд будут вместе инвестировать в модернизацию российского ракетоносителя и его использование в интересах обеих стран.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) объявили о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетоносителя "Старт-1".

Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение во время визита российского президента Владимира Путина в столицу арабского государства.

Согласно подписанным документам, РФПИ и TAQNIA будут вместе инвестировать в модернизацию российского ракетоносителя и его использование в интересах Москвы и Эр-Рияда. Кроме того, инженеры двух стран вместе спроектируют и произведут дополнительные составляющие "Старта", сообщает пресс-служба РФПИ.

"Старт" - твердотопливная космическая ракета-носитель, сконструированная на базе межконтинентальной баллистической ракеты 15Ж58 подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь" в НТЦ "Комплекс-МИТ".

Существуют две модификации ракет-носителей этого типа. "Старт" -  пятиступенчатая, с полезной нагрузкой для низких орбит (400 километров) примерно 850 килограммов и "Старт-1" - четырехступенчатая, с полезной нагрузкой 500 килограммов для тех же орбит.

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Россия
Саудовская Аравия
Продукция
РС-12М
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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