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16.10.2019
Военно-промышленный курьер

Минобороны Украины хочет стандарты НАТО и "гарнi" ЗРК

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Главный приоритет – развитие зенитно-ракетных войск. Кроме этого, приоритетным в Воздушных силах является закупка или модернизация самолетов, в ВМС – защита территории Украины с морского направления (закупка ракетных комплексов, ствольной артиллерии), улучшение возможностей Командования морской пехоты по проведению мероприятий восстановления боеспособности (боевого слаживания) воинских частей (подразделений)", - сообщил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, говоря о приоритетах при планировании потребностей в бюджетном процессе на 2020 год.

Среди других приоритетов он назвал создание эффективной системы связи, оперативного управления войсками; закупку новых образцов вооружения и военной техники; создание стратегических, оперативных и военных запасов вооружения, военной техники и имущества; обеспеченность личного состава вещевым имуществом; создание надлежащей системы социальной защиты военнослужащих и членов их семей (достойное денежное обеспечение, обеспеченность жильем, медицинское обеспечение) и развитие учебно-материальной базы для подготовки войск.

Хомчак также отметил, что до конца 2020 года будет завершена перестройка структуры Генштаба ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

Хомчак добавил, что до конца 2019 года предполагается завершить формирование новых командований: Командование войск связи и кибербезопасности, Командования сил поддержки, – которые дадут возможность лишить Генеральный штаб несвойственных функций.

Портал КорреспонденТ напоминает, в 2020 году оборонный бюджет Украины будет увеличен. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Весь бюджет на безопасность и оборону составляет 245,8 млрд гривен, 136,6 млрд из них – на армию.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Кибербезопасность
Медицина
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1 комментарий
№1
16.10.2019 03:09
Интересная ситуация. Славянские  холуи (что украинцы, что поляки, что литовцы - не знаю, как насчет белорусов, на самом деле), похоже, "чуют" ситуацию, и рьяно раздвигают булки перед анло-саксами (а не перед "Европой").
"Гарнi" ЗРВ - это в "НАТО" сейчас Patriot. Не потому, что у европеев ничего  нет - очень даже есть (MEADS, PAAMS/Aster, Crotale NG), а потому, что "рынок давно поделен" :).
То же самое - "закупка/модернизация самолетов".
Здравый IMHO расчет - США сейчас очень нужны верные рабы между  Россией и "Германией". Скорее всего, США "подарит" что-то близкое к списанию, и не очень нужное, на радость собачьей своре.  Попкой отработают (когда потребуется), "бюджет" напрягать не придется. :)
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