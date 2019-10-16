Минобороны Украины хочет стандарты НАТО и "гарнi" ЗРК

"Главный приоритет – развитие зенитно-ракетных войск. Кроме этого, приоритетным в Воздушных силах является закупка или модернизация самолетов, в ВМС – защита территории Украины с морского направления (закупка ракетных комплексов, ствольной артиллерии), улучшение возможностей Командования морской пехоты по проведению мероприятий восстановления боеспособности (боевого слаживания) воинских частей (подразделений)", - сообщил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, говоря о приоритетах при планировании потребностей в бюджетном процессе на 2020 год.

Среди других приоритетов он назвал создание эффективной системы связи, оперативного управления войсками; закупку новых образцов вооружения и военной техники; создание стратегических, оперативных и военных запасов вооружения, военной техники и имущества; обеспеченность личного состава вещевым имуществом; создание надлежащей системы социальной защиты военнослужащих и членов их семей (достойное денежное обеспечение, обеспеченность жильем, медицинское обеспечение) и развитие учебно-материальной базы для подготовки войск.

Хомчак также отметил, что до конца 2020 года будет завершена перестройка структуры Генштаба ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

Хомчак добавил, что до конца 2019 года предполагается завершить формирование новых командований: Командование войск связи и кибербезопасности, Командования сил поддержки, – которые дадут возможность лишить Генеральный штаб несвойственных функций.

Портал КорреспонденТ напоминает, в 2020 году оборонный бюджет Украины будет увеличен. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Весь бюджет на безопасность и оборону составляет 245,8 млрд гривен, 136,6 млрд из них – на армию.