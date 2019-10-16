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16.10.2019
Российская газета

На 30 полигонах ЮВО прошли боевые ракетные и артиллерийские стрельбы

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Источник изображения: rg.ru

На 30 военных полигонах юга России и Северного Кавказа прошли масштабные единовременные учения с боевым применением ракетных войск и артиллерии.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЮВОВ маневрах, участвовали свыше восьми тысяч солдат и офицеров, а также ракетные комплексы "Искандер", "Бал" и "Бастион".

Кроме ракетных комплексов к выполнению стрельб привлекались реактивные системы залпового огня "Торгадо-Г" и "Ураган", самоходные гаубицы "Мста-С", "Акация", "Гвоздика" и "Нона". Всего было задействовано около трех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

"Военнослужащие освоили новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного боя", - подчеркнули в ведомстве.

Кстати

За время проведения тактических учений на полигоне Прудбой в Волгоградской области израсходовали более 60 тонн артиллерийских снарядов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Бастион
Искандер
Мста-С
Проекты
Военные учения
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